Por que nem todo milho vira pipoca?

Saiba o que acontece!

O tipo de grão de milho que usamos para fazer pipoca possui mais água e casca mais resistente do que os outros. No entanto, alguns podem ter um furo na casca, que atrapalha o processo para formar a pipoca.



Funciona assim: ao ser exposta ao calor, a água dentro da semente se expande e vira vapor, rompendo a casca; então, o amido que estava dentro do grão se solidifica, formando a parte branca da pipoca. No caso do grão que não estourou, o furo na casca fez o vapor ser liberado antes da hora.



Você gosta muito de pipoca? Ela é um alimento rico em fibras (ajuda no funcionamento do intestino), tem poucas calorias e grande concentração de antioxidantes (substâncias que ajudam as células a ficarem saudáveis). Mas é importante evitar as que vêm prontas para serem feitas no micro-ondas, por causa do excesso de sódio e de conservantes.





Consultoria: Marina Brasil (nutricionista do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, de São José do Rio Pardo, SP).