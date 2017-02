Por que não existem notas de 3 reais?

É uma questão de economia

Os valores usados nas notas de real seguem o padrão 1-2-5, adotado por quase todos os países do mundo. Aqui, esse modelo funciona com notas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100 (além das moedas de R$ 1), que possibilitam fazer diferentes combinações usando poucas cédulas.





Como todo dinheiro que circula no país tem um custo para o Banco Central e para a Casa da Moeda (responsáveis pela fabricação das notas e moedas), é uma questão de economia fabricar os valores mais práticos possíveis.





Consultoria: Departamento de Educação Financeira do Museu de Valores - Banco Central do Brasil.